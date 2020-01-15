также в разделеОбщество
Ежемесячные доходы министров будут публиковать на сайте Кабмина 7
Правительство установило численность населения Украины 108
Украина готовится к отводу войск еще на трех участках 20
Боевики пытались завербовать сотрудника Минюста 11
На Житомирщине из трудового рабства освободили 6 мужчин 23
Дело об убийстве Окуевой: Задержан еще один подозреваемый 61
Кабмин назначил нового главу НАПК 35
Зеленский разрешил украинцам лечиться в «Феофании» 26
Ельченко: Созывать Совбез ООН из-за сбития самолета МАУ нет необходимости 15
Зеленский и Трюдо обсудили совместные действия в связи с авиакатастрофой в Иране 13
14 января. Картина дня 74
Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля 24
У Зеленского объяснили, почему он не смог быстро вернуться из Омана 50
Командира севастопольского «Беркута» будут судить за госизмену 40
Синоптик: Весна выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года 29
Милованов: Ряд замминистров решили уволиться из-за низких зарплат 32
Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой 39
Украинцы стали реже ездить в РФ 35

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, каким образом его совокупный доход в декабре 2019 года превысил зарплату почти в девять раз и составил более 112 тыс. гривен, сообщает Радио Свобода.

«Премия - это часть совокупного дохода. Заработная плата министра составляет 13 тыс. гривен. Далее идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали», - сказал Бородянский.

Он также рассказал о своих средних доходах в течение четырех месяцев пребывания в правительстве.

«Средняя зарплата – 37 тыс. 500 гривен за все время моего пребывания на позиции. Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тыс. гривен. Выплаты в министерстве происходили, имели две части: первая - это ликвидация Министерства культуры, и людям выплачены отпускные, накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате», - пояснил министр.

Ранее в январе Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. При этом пять заместителей министра и государственный секретарь министрества Ростислав Карандеев получили от министра доходы от 139 тыс. до 497 тыс. гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
20
Теги