Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, каким образом его совокупный доход в декабре 2019 года превысил зарплату почти в девять раз и составил более 112 тыс. гривен, сообщает Радио Свобода.

«Премия - это часть совокупного дохода. Заработная плата министра составляет 13 тыс. гривен. Далее идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали», - сказал Бородянский.

Он также рассказал о своих средних доходах в течение четырех месяцев пребывания в правительстве.

«Средняя зарплата – 37 тыс. 500 гривен за все время моего пребывания на позиции. Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тыс. гривен. Выплаты в министерстве происходили, имели две части: первая - это ликвидация Министерства культуры, и людям выплачены отпускные, накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате», - пояснил министр.

Ранее в январе Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. При этом пять заместителей министра и государственный секретарь министрества Ростислав Карандеев получили от министра доходы от 139 тыс. до 497 тыс. гривен.