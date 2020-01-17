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Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Кабинет Министров продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский примет политическое решение. Об этом Гончарук заявил на заседании парламента 17 января, сообщает «Украинская правда».

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», – отметил он.

Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку.

Он несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда. «Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды», – заявил премьер.

Выступив, Гончарук с министрами покинул сессионный зал, хотя нардепы требовали задать ему вопросы.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что время истекло и это не предусмотрено регламентом.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук  написал заявление об отставке после скандала с обнародованием якобы просушки правительственного совещания.
ForUm

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