Заместителю гендиректора «Укроборонпрома» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на электронные декларации.

«Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда «зарплаты в 300 тысяч». Была одноразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий «волонтерский» период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании», – написал он в Facebook.

Найем отметил, что у бывшего руководства концерна «Укробронпром» официальные выплаты были почти в два раза меньше, но «результаты этого нам и стране еще долго разгребать».

Он напомнил, что об неофициальных доходах экс-руководства страна «узнавала от Бигуса и НАБУ».

По словам Найема, теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: «опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами» у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и «одной, белой и открыто задекларированной зарплатой».

Согласно сообщениям об изменении имущественного состояния, Найем 2 декабря 2019 года получил 310 тысяч 521 гривню, а 27 декабря – еще 176 тысяч 44 гривни зарплаты.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили «под елочку» сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

15 января министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин начнет публично публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте.