Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого «МГБ ЛНР» чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что представители «спецслужбы» квазиобразования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, «мгбшники» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы. Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.