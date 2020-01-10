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Иран будет просить помощи в расшифровке «черных ящиков» на борту Boeing 737-800 украинских авиалиний МАУ, который разбился под Тегераном 8 января. Об этом заявил представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, речь идет о помощи от Украины, Франции, Канады и России. Специалисты осмотрят «черные ящики» уже в пятницу.

Как сообщает американский телеканал CNN, должностные лица США заявили, что Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства класса «земля-воздух».

Как сообщал ForUm, 9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
ForUm

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