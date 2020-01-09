Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в среду, 8 января, заметили на известном французском горнолыжном курорте Куршевель.
Соответствующие фото опубликовал в Facebook журналист Михаил Ткач.
«Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020», – подписал он снимки.
Напомним, в начале января украинские СМИ сообщали, что Зеленский находится в Омане. Позже в ОП подтвердили эту информацию, заявив, что он поехал туда вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
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