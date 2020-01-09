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В течение последнего месяца 2019 года украинскую прописку получили 30,7 тыс. подержанных легковушек. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом декабрьские регистрации б/у легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 44%, сообщает Укравтопром.

Также, такой результат стал наибольшим за последние девять месяцев.

Всего, по итогу года, на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти ¾ от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

«Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможки автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная государством возможность легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине», - отмечают в ассоциации.

В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в 5 раз превысили продажи новых.

Маркой-лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом стала Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74856 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34893 подержанных авто. Первичные регистрации б/у-шных Опелей в 93 раза превзошли результат новых.

Renault заняла третье место – 31994 авто с пробегом (в 2 раза больше продаж новых Рено).

Четвертой по популярности стала Skoda, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 31920 украинцев – более чем в 5 раз больше, чем тех, кто выбрал новые Шкоды.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28202 машины. Для справки, новых Фордов в прошлом году было реализовано в 16 раз меньше.
ForUm

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