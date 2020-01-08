«Україна вітає санкції проти газопроводу Путіна», - інтерв'ю міністра закордонних справ України Вадима Пристайка найпопулярнішій газеті Німеччини «Bild» (близько 25 млн. читачів) від 7 січня 2020 року.

Україна ледь не залишилась з порожніми руками. Ні газу, ні грошей та спад стали б наслідками, якби буквально в останню хвилину не було укладено договір на транзит газу з російським енергетичним концерном «Газпром».

У той же час війна на сході країни триває невпинно. Незважаючи на припинення вогню з 1 січня, продовжують фіксувати вбитих та поранених серед українських військових.

Редакція газети «Більд» взяла інтерв’ю в міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який очолює Міністерство з серпня 2019 року, щоб поговорити про ці та інші важливі для України теми. Розмову опублікувала прес-служба Посольства України в Німеччинію

Редакція газети «Більд»: «Ви оголосили про «Стратегію де-окупації» для окупованих Росією регіонів на cході України. Нова влада в Україні працює вже 7 місяців і до цього часу не було «де-окуповано» жодного квадратного метру. Ваша стратегія щодо окупованого Донбасу не спрацьовує»?

Пристайко: «Більшість українців надзвичайно щасливі з того, що у рамках цієї стратегії майже 100 заручників повернулись додому. Це було моральним зобов’язанням для Уряду. Але Ви маєте рацію: якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів. Але те, що зробили, є кроками до полегшення перемовин. Німеччина і Франція навіть говорять про «відновлення довіри між сторонами». Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у Нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів до сих пір не виправдались».

Редакція газети «Більд»: «Ви також висловились в Парижі за те, щоб «Формула Штайнмаєра» була застосована під час проведення виборів на сході України. Що конкретно це означає»?

Пристайко: «Ми погодились закріпити цю формулу в українському законодавстві. Втім це ще не означає, що ці вибори будуть проведені і аж ніяк не за будь-якої умови».

Редакція газети «Більд»: «Але чи можуть бути проведені вибори за участю так званих «народних республік»?

Пристайко: «В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України».

Редакція газети «Більд»: «Але і на цих маленьких територіях зможуть бути обраними представники так званих «народних республік»?

Пристайко: «Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу».

Редакція газети «Більд»: «Після останньої зустрічі у Нормандському форматі так багато говорили про ситуацію на Сході України. Але я майже нічого не чув про Крим. Чи Ви вже змирились з анексією півострова»?

Пристайко: «Ми не відмовились від Криму. Але, чесно кажучи, Крим зазвичай майже не згадується на нормандських зустрічах. Причина в тому, що ці зустрічі були ініційовані, щоб вирішити конфлікт на Сході України. Ідеєю їх не було вирішити проблему з Кримом, хоча президент В.Зеленський порушував тему Криму під час останньої зустрічі в Парижі.

Редакція газети «Більд»: «Ви вже раніше говорили, що можете собі уявити альтернативи Мінському мирному процесу. Що має відбутись у 2020 році, щоб Ви вийшли з мирного процесу»?

Пристайко: «Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означатиме, що ми виходимо із загального Мінського процесу».

Редакція газети «Більд»: «А хіба ви не ризикуєте тоді, що війна на Сході у такий спосіб може перетворитися на затяжний «заморожений конфлікт»?

Пристайко: «Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам».

Редакція газети «Більд»: «Кілька днів тому ви уклали нову газову угоду з РФ і Газпромом, яка забезпечує Україні на найближчих п’ять років транзит. Вам допомогли в цьому санкції США, запроваджені проти проєкту «Північний потік-2»?

Пристайко: «Це – дуже чутливе питання. Адже з одного боку ми цінуємо те, що робить для нас Німеччина і не були в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції. З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо відношення до цих санкцій».

Редакція газети «Більд»: «Тоді спитаю по-іншому. Чи була б досягнута домовленість України з РФ по газу без санкцій США проти проєкту «Північний потік-2»?

Пристайко: «На це питання мені простіше відповісти. На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше. Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так».

Редакція газети «Більд»: «Ви нещодавно заговорили про військову допомогу з боку Німеччини для України, піддаєте сумніву ефективність Мінського процесу і взагалі вважаєтеся в уряді «яструбом». Натомість президент В.Зеленський вдається до більш дипломатичної риторики. Ви граєте в українській зовнішній політиці «злого копа», у той час, коли президент – «доброго»?

Пристайко: «Ви дійсно хочете, аби я визнав себе «злим копом»?! (сміється). Я – міністр закордонних справ, а він (Президент) повинен дбати про всю Україну. Відверто кажучи, питання війни на сході України не зовсім портфоліо для дипломатії. Водночас, оскільки єдиною запорукою нашого виживання є закордонна підтримка, міжнародний тиск і міжнародні санкції, то як міністр закордонних справ, я глибоко залучений у цей процес. Я знаю наших друзів, і знаю наших ворогів у світі, а, отже, намагаюся, відповідно, давати Президентові оптимальні поради. Я показую йому шляхи, які, на мою думку, допоможуть вийти з кризи».

Редакція газети «Більд»: «Отже, якщо Ви кажете, що хотіли б бачити військову допомогу від Німеччини, то це означає, що й президент В.Зеленський хоче цього»?

Пристайко: «Звичайно! Це – не моя особиста думка. Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина – один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам. Однак, щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів. Ми сподіваємось, що у майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми – може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати».