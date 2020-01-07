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Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink.

Многоразовая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Целью SpaceX является создание сети спутников для предоставления интернет-услуг по всему миру.
ForUm

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