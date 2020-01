Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink.

Многоразовая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 7 января 2020 г.

Целью SpaceX является создание сети спутников для предоставления интернет-услуг по всему миру.