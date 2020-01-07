Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink.
Многоразовая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI— SpaceX (@SpaceX) 7 января 2020 г.
Целью SpaceX является создание сети спутников для предоставления интернет-услуг по всему миру.
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