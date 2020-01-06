Вчера, 5 января, генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц», – сказано в сообщении.

Напомним, около 6:00 1 января в Каховке в результате конфликта бывший сотрудник милиции совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший 26-летний местный житель через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

4 января в Каховке состоялась массовая акция протеста.

Дело об убийстве мужчины в Каховке передали в следственное управление областного отдела полиции для беспристрастного расследования.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству.