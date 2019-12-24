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Против перенесения даты празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря выступили 64 % украинцев.

Рождество Христово

Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, только 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества. 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

В динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

*** Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря.
ForUm

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