Как сообщается на сайте горсовета, единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший.

Выплатили ли уже суммы — не уточняют.

Отмечается, что семьям и пострадавшим также выплатят дополнительную материальную помощь от предприятий города как «благотворительную помощь».

В частности, семьям погибших — по 50 тыс. гривен ($2140), пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах — по 30 тыс. грн ($1290), другим пострадавшим — по 10 тыс. гривен ($430).

Как сообщают в горсовете, общие выплаты составят 4 млн 950 тыс. грн ($210 тыс.). Из них за счет бюджета — 3,6 млн грн ($155 тыс.), средства из целевого фонда Одесского городского совета — 1,2 миллиона гривен ($55 тыс.).

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.