Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Основными причинами трагедии является небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности, отметил премьер.

Он добавил, что непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

«Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем», — отметил Гончарук.

Правительственная комиссия имеет целью усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности и ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.