также в разделеОбщество
НАБУ объявило о подозрении директору ГП Безпека 11
Названы причины пожара в одесском колледже 44
На Донбассе применили лазерное оружие 38
20 декабря. Картина дня 33
Бунт в Кропивницком СИЗО: найден тайник с запрещенными предметами 20
Суд вынес приговор боевику, пытавшемуся взорвать мост на Харьковщине 24
Полицейский требовал взятку у 23-летней коллеги, шантажируя ее непристойным поведением 43
Полиция заявила о закрытии 5300 незаконных игорных заведений 35
На выходных в Украине будет тепло и дождливо 32
Минсоцполитики отрицает массовый сбой системы монетизации льгот 42
В суде по Кузьменко произошла потасовка, подозреваемую отвезли в СИЗО 43
Третий экс-нардеп брал компенсацию за жилье, живя в своей квартире 60
МВД заявило о компромиссе с владельцами евроблях 56
Скандал с обстрелом якобы военной техники под Киевом получил продолжение 55
Сотруднику СБУ, который в ДТП покалечил 3 человек, сообщили о подозрении 31
Рада разрешила морякам и летчикам получить статус УБД 27
ГПУ обновила группу прокуроров по делу Шеремета 31
Мэра Обухова подозревают в махинациях с землей для бойцов АТО 23

В руководстве Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, уволили начальника - генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака. Также с должности уволили его заместителя - Михаила Волка.

Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря, а информация об этом появилася в пятницу, 20 декабря.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги