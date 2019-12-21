В руководстве Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, уволили начальника - генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака. Также с должности уволили его заместителя - Михаила Волка.

Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря, а информация об этом появилася в пятницу, 20 декабря.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.