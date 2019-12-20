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Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что на сегодня в Украине нет никакого кризиса по выполнению расходной части государственного бюджета. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает УНИАН.

«Я призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле, все очень неплохо. У нас сложный период. Закрывать год всегда сложно. У нас осталось семь финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты буду профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет. По капитальным расходам отдельным мы каждый день приоритезируем то, что является самым главным, потому что на все действительно денег не хватает, но самое главное мы точно закроем, то, что критично. То есть, никакой катастрофы нет», - сказал он.

Также премьер отметил, что проблемы с наполняемостью доходной части бюджета возникли из-за усиления курса гривни, конъюнктуры цен на энергоносители и непродуманных действий предыдущего созыва парламента.

«Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом – это сложно, это надо осознавать. Просто назову вам один понятный пример. Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а потом приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения растаможивание компонентов для «зеленой» энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов. И по таким позициям мы можем пройтись достаточно долго», - сказал он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

В то же время премьер заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. 

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам.
ForUm

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