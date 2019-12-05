Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается до 31 декабря 2019 года отложить штрафы за нарушение законно о возе авто с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №2288 проголосовали 311 народных депутатов.

Данным решением также сокращены сроки подготовки документа ко второму чтению.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.