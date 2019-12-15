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Пограничная служба Польши конфисковала у двух украинцев партию янтаря весом в 103 кг, которую пытались незаконно переправить через границу. Партию оценивают до 50 тыс. евро или 1,3 млн грн.

Как сообщили в пограничной службе Польши, кроме янтаря, украинцы также везли в Евросоюз четыре тысячи пачек сигарет.

Их стоимость оценили в 13 тыс. евро или 339 тыс. грн.

Отмечается, что инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг.

Задержанных 13 декабря передали украинским пограничникам. Конфискованную партию янтаря в Польше определили крупнейшей за 2019 год.
ForUm

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