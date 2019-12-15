Как сообщили в пограничной службе Польши, кроме янтаря, украинцы также везли в Евросоюз четыре тысячи пачек сигарет.

Их стоимость оценили в 13 тыс. евро или 339 тыс. грн.

Отмечается, что инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг.

Задержанных 13 декабря передали украинским пограничникам. Конфискованную партию янтаря в Польше определили крупнейшей за 2019 год.