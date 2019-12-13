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Благодаря работе Службы безопасности Украины уволены 39 чиновников. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности, сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствами. К различным срокам приговорены 50 человек», - сообщил Баканов.

Кроме того, по его словам, Служба усилила борьбу с контрабандой. «Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 млн гривен», - добавил глава СБУ.

Среди дел, которые получили широкую огласку, - прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации «Химпром».

Служба также разоблачила организованную преступную группу, которая за 1,5 миллиона евро пыталась продать «места» в Верховной Раде.
ForUm

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