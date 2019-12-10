также в разделеПолитика
Порошенко о «нормандском саммите»: Оснований для эйфории нет 11
Сивохо высказался об итогах «нормандского саммита» 20
Трубу уволят: Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР 12
«Украден миллиард долларов»: депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду 18
Офис президента обманывает украинское общество ‒ в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже сфальсифицирован важнейший аспект договоренностей 136
Медведчук: Обмен по формуле «всех на всех» может состояться в течение месяца 18
Путин требует от Украины амнистии для боевиков и пугает Сребреницой 149
Авторитетное польское СМИ: Медведчук – единственный политик, который знает, как прекратить боевые действия на Донбассе 37
В ЕС оценили итоги «нормандского саммита» 52
У Путина назвали условие включения переселенцев в ТКГ 72
Путин напомнил Зеленскому о скидке на газ, о которой удалось договориться Медведчуку 58
Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона 65
Аваков: У Суркова в Париже сдали нервы 128
Зеленский: С Путиным сложно договариваться 65
Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины 34
ФБР: Украина не вмешивалась в выборы в США 22
Аваков: Путин не готов вернуть нам границу 136
Следующий «нормандский саммит» пройдет в Берлине 29

В Верховную Раду Украины внесен законопроект №2569 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Согласно информации на сайте парламента, инициаторы проекта закона – депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги