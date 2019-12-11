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Законопроект «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Верховная Рада рассмотрит в четверг, 12 декабря. Об этом сообщила депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает РБК-Украина.

Верещук отметила, что у депутатов нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений до конца года.

«Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся и будет нарабатывать или новый или внесение изменений в уже существующий», - заявила Верещук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря заявил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет продлен еще на один год.

10 декабря законопроект №2569 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен в ВР.
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