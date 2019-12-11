Киевский районный суд Одессы продлил арест 22-летнему Николаю Трасову, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

«Обвиняемому Николаю Тарасову было продлена мера пресечения содержания под стражей до 8 февраля без права внесения залога», - сообщает 112 Украина.

Во время заседания адвокат родителей погибшей девочки ходатайствовал относительно того, чтобы перевести подозреваемого в Одесский следственный изолятор.

«Тарасов находился, по словам стороны обвинения, в достаточно комфортных для себя условиях, а именно в камере на одного в изоляторе временного содержания. Как предполагают участники процесса, для безопасности подсудимого», - добавил журналист.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство адвоката и с сегодняшнего дня подозреваемого Тарасова переведут в Одесское СИЗО.

В судебном процессе объявлен перерыв до 9 января 2020 года.

Как сообщал ForUm, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня, в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он пытался изнасиловать девочку, а потом задушил.

В Ивановке в ночь на 20 июня пытались поджечь дом, где проживает семья подозреваемого.