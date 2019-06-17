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В Одесской области на протяжении трех суток и днем, и ночью ищут пропавшую 11-летнюю Дарину Лукьяненко, которая в селе Ивановка ушла на секцию по танцам, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

15 июня в 14:00 ребенок попал на видео камер наблюдения около местного рынка, а затем связь прервалась, поскольку до танцев девочка так и не дошла.

Правоохранители и порядка пяти сотен человек прочесывают на протяжении нескольких дней лесополосы и поля, ищут с воздуха и под водой. Местный авиаклуб поднял в воздух самолеты с камерами на борту. К поискам подключились бойцы Нацгвардии, волонтеры, спасатели, местные жители Ивановки и из других населенных пунктов Одесской области.

«К расследованию указанного преступления привлечены лучшие следователи следственного управления», - заверил руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Сергей Шайхет.

Местные жители уверяют, что ранее свободно отпускали в селе детей, а теперь шокированы произошедшим.

«Это шок и стресс не только для родителей этой девочки, но и для нас всех», - говорит жительница села Ивановка Людмила Чернявская.
ForUm

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