также в разделеЭкономика
В Украину возобновили импорт российского дизтоплива 22
Кабмин утвердил правила поставки горячей воды 22
Президент одобрил отмену госмонополии на производство спирта 22
Кабмин одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума вдвое 58
Песков: Украина и Россия коротко обсудили транзит газа, но не договорились 41
АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 миллионов 41
Минцифры повезет в Кремниевую долину 15 украинских стартапов 24
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Польшу по уровню зарплат 47
Украина и РФ продолжат газовые переговоры в двустороннем формате 22
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения 111
Гончарук допустил «газовую войну» с РФ 77
Витренко: Украина и РФ не договорились о новом транзитном контракте 76
Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% 16
Топ-менеджмент Укрпоты все выходные разбирал миллион посылок после «черной пятницы» 30
Украина и Польша будут совместно добывать газ на Львовщине 23
В случае прекращения транзита газа, РФ может потерять в 7 раз больше Украины 71
Порошенко переписал на сына аграрный бизнес 22
«Гуцульская овечья брынза» стала первым украинским продуктом с географической маркировкой 40

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в связи с укреплением гривни должны быстрее падать цены, сообщает «Украинская правда».

«От любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Укрепление гривни это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривня, которую человек получает, стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при укреплении курса гривни не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета», – заявил он на брифинге.

По словам премьера, Кабмин сейчас делает все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. «Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня, на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривни, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее. От того, что укрепляется гривня есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления», – подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что укрепление гривни - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. «У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а поэтому держали свои сбережения в валюте иностранной», – подытожил премьер.

Напомним, 11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.

Инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2018 года - составила 5,1%, замедлившись с 6,5% в годовом выражении месяцем ранее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги