Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в связи с укреплением гривни должны быстрее падать цены, сообщает «Украинская правда».

«От любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Укрепление гривни это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривня, которую человек получает, стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при укреплении курса гривни не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета», – заявил он на брифинге.

По словам премьера, Кабмин сейчас делает все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. «Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня, на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривни, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее. От того, что укрепляется гривня есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления», – подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что укрепление гривни - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. «У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а поэтому держали свои сбережения в валюте иностранной», – подытожил премьер.

Напомним, 11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.

Инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2018 года - составила 5,1%, замедлившись с 6,5% в годовом выражении месяцем ранее.