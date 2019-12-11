На «нормандском саммите» 9 ноября в Париже двустороннюю встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина прервал президент Франции Эммануэль Макрон, потому что устал ждать ужин. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свидетеля событий.

«Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: «Все, хватит! Пора ужинать…» То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом», - отмечает издание.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.