Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо назвал главным итогом «нормандского саммита» возобновление диалога.

«Впервые за три года встреча в таком формате! Более 8 часов нормандского саммита. Вчера был сложный и волнительный день для президента и всей Украины. Да, все мы хотим большего! Мы хотим мира уже сегодня. Но давайте о реальном: взаимное разведение войск на трех участках до конца марта 2020 года; продление особого статуса Донбасса; обмен пленными «всех на всех» - до 31 декабря 2019», - написал он в Facebook.

«Главное – это диалог! И он происходит. Вчера нам удалось договориться о четких шагах и конкретных сроках. Мы на верном пути – пути примирения и единства! И обязательно достигнем мира», - заявил Сивохо.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.