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Саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей» должен состояться в ближайшее время, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом.

Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей», подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должно стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время», - написал он в Facebook, подводя итоги рабочего визита с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию.

По словам Ермака, «безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами».

«Северный поток-2» – это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона.

«Северный поток-2» нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС», - подчеркнул Ермак.

Он выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что «по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет».

По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития «зеленой энергетики» в Украине.
ForUm

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