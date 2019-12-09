В Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса не было пожарной сигнализации. Об этом сообщил руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает Думская.

Во время совещания в ОГА к чиновникам возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей и о средствах, которые используют во время спасательной операции.

По словам главного спасателя Украины, тщательный анализ опыта европейских стран показал, что эффективность «кубов жизни» (надувных спасательных батутов) как средств спасения не высокая. Правда, Чечеткин признался, что пять таких кубов жизни есть в других областях.

Также чиновник сказал, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их попросту не производят. У одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

Вместе с тем Чечеткин заверил, что спасатели обеспечены всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил в течение месяца предоставить план усовершенствования этой системы спасения.

По официальным данным, говорит он, спасатели были обеспечены на достаточном уровне, а вот из неофициальных источников поступает информация, что с оснащением были проблемы.

«Если действительно выяснится, что наши спасатели не были обеспечены всем необходимым, мы сделаем из этого организационные выводы. Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голыми, босыми и голыми руками разбирали завалы. Думаю, реальная ситуация где-то посередине», — считает Гончарук.

Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

По состоянию на 9 декабря количество жертв достигло 12.