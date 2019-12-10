Следующий саммит в «нормандском формате», на котором встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, пройдет в Берлине. Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о том, будет ли столица Германии местом проведения следующего саммита, Песков ответил утвердительно.

Ожидается, что следующая встреча пройдет через четыре месяца.



Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.