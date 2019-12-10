Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в «нормандском формате» в Париже очертил ряд принципов, которыми Украина не уступит на пути к установлению мира на востоке страны. Об этом он заявил во время встречи со СМИ по результатам саммита, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я хочу очертить ряд принципов, которых я никогда не нарушу как президент Украины, потому что с этим никогда не согласится украинский народ», - заявил Зеленский.

«Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства», - подчеркнул Зеленский.

Вторым пунктом, по которому украинское государство имеет устойчивую позицию, является невозможность совершать какое-либо влияние на вектор его движения и развития. «Украина - независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины», - подчеркнул президент.

Глава государства также в очередной раз напомнил о территориальной целостности и нерушимости украинских границ: «Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки территории в пределах международно признанных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина».

Президент также отметил, что во время переговоров в Париже от имени всего украинского народа он отметил, что украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям и возлагать надежды только на настоящее соблюдение всех договоренностей.

«Есть четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением», - резюмировал Зеленский.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.