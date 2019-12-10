Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах лидеров «нормандской четверки» в Париже ставил вопрос необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, и к нему вернутся на следующей встрече в «нормандской формате». Об этом он заявил во время встречи со СМИ по результатам переговоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У нас с президентом Российской Федерации совершенно разный взгляд о передаче границы и о том, когда это возможно», - сообщил он.

По его словам, российская сторона настаивает на том, что, согласно Минским договоренностям, которые были подписаны предыдущим президентом Украины, передача границы под контроль Украины должна состояться после выборов.

«Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в «нормандской формате» через четыре месяца», - добавил президент Украины.

Глава государства выразил надежду, что в этом вопросе удастся найти выход.

Также Зеленский отметил, что во время встречи он подчеркивал необходимость вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружение незаконных военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ на основе Копенгагенских критериев», - сказал глава государства.

Что же касается вопроса проведения местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, то, по словам президента Украины, его продолжат обсуждать на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске. «Я думаю, что через четыре месяца на встрече будут какие-то варианты», - отметил он.

«Два сложных вопроса, которые у нас сегодня были, - это выборы и граница», - резюмировал президент Украины.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.