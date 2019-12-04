Нафтогаз Украины может начать получать $3 млрд компенсации от Газпрома уже в апреле 2020 года, заявила экс-заместительница главы МИД Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

«Я точно знаю, что 3 миллиарда [долларов] не лишние. Я точно понимаю, что их можно начать получать уже в апреле, так как решение об активах, Нафтогаз может конфисковать у Газпрома, ожидается в Амстердаме в апреле», — отметила Зеркаль.

По ее словам, если будет прекращен транзит газа, то шанс получить положительное решение арбитража по новому делу, которое касается $11 млрд, в Украине тоже очень высок.

«Поэтому 3 плюс 11 млрд. А еще есть дело Нафтогаз против РФ по защите инвестиций в Крыму, и если я не ошибаюсь, там только потери 5 млрд. А еще интерес — до 8 млрд. Чем они нам будут компенсировать это? Донбассом, который разграблен, у которого вообще нет сейчас возможности самостоятельно функционировать без помощи РФ? То есть мы получим от них то, что они натворили, еще и в качестве презента. А за это не получим 23 млрд», — добавила Зеркаль.

Напомним, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

29 ноября Витренко сообщил, что Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте