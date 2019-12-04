Судьи Святошинского райсуда Киева для вынесения приговора в деле против пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, не менее как год будут находиться в комнате для совещаний. Об этом председательствующий по делу судья Святошинского райсуда Сергей Дячук сообщает УНИАН.



Дячук отметил, что на сегодня прошло не менее 200 судебных заседаний по делу экс-беркутовцев. «Проработать лишь одно заседание во время написания приговора – это не меньше чем три дня. Это же не просто сделать стенограмму. Здесь нужно анализировать, сопоставлять, делать выводы. А на сегодня прошло уже не менее 200 заседаний, вот и посчитайте», – сказал Дячук.

Он также заявил, что надеется на улучшение технического обеспечения суда в начале следующего года, когда учреждение должно переехать в новое здание, поскольку на сегодня судьи работают на компьютерах десятилетней давности, на которых, в частности, невозможно просматривать видео в высоком качестве.

Ранее судья Дячук прогнозировал завершение судебного процесса над экс-беркутовцами весной 2020 года, после чего должен выносить приговор.

Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Им инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.



16 июля 2019 года Святошинский райсуд Киева отпустил экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

24 октября Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.