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Экс-беркутовец Виктор Шаповалов, обвиняемый в превышении власти и служебных полномочий во время протестов на Майдане Незалежности в Киеве 18 февраля 2014 года, был оправлен под ночной домашний арест. Такое решение принял Киевский апелляционный суд 27 ноября, сообщает в Facebook Адвокационная совещательная группа (адвокаты семей Небесной Сотни).

«Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета», - говорится в сообщении.

Такое решение суд аргументирует тем, что согласно ч.5 ст 72 УК (т.н. «Закон Савченко») обвиняемый провел под стражей «9 лет» - согласно норме зачисления «день за два», из 10 лет, предусмотренных для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов.

Перед этим защита Шаповалова подала апелляционную жалобу на последнее продление ареста Подольским судом 22 октября 2019 года.

Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу экс-беркутовца назначено на 18 декабря, 12:00.

Напомним, 16 июля 2019 года Святошинский райсуд Киева отпустил экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

24 октября Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.
ForUm

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