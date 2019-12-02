Движение «Правый сектор» опровергает причастность своих членов к покушению на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева и убийству его сына.

Соответствующее заявление распространил глава организации Андрей Тарасенко.

«Сегодня ряд СМИ распространили информацию о причастности членов Национально-освободительного движения «Правый сектор» к покушению на депутата Вячеслава Соболева, в результате которого он был ранен, а его малолетнего сына убили. По сообщениям некоторых СМИ, подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к «Правому сектору», поскольку подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату «Червню» (Андрей Гергерт). ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к «Правому сектору», и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.