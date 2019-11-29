Бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, поэтому денег хватит на производство и закупку качественного продукта.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает Укринформ.
«На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, у Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, у общественного вещателя есть деньги на то, чтобы производить», - сказал Бородянский.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время