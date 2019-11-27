Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что планирует сократить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек. Об этом он сообщил журналистам в Киеве, сообщает УНИАН.



«Количество прокуроров, которое есть сегодня, это 15 тысяч. Мы исходим из того, что работать будет 10 тысяч», - сказал Рябошапка.

«Мы будем корректировать, посмотрим по их численности и по цифрам. Все будет зависеть, какая будет заработная плата прокуроров, возможно, мы будем корректировать показатели государственного бюджета», - заметил Рябошапка.

По его словам, на рассмотрение правительства уже направлен проект постановления о повышении зарплаты прокурорам.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

4 ноября завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек (все данные на 5.11.2019).

В рамках второго этапа аттестации прокуроров ГПУ завершилось тестирование на общие способности и навыки, по результатам экзамена 769 прокуроров из 795 набрали необходимые 93 и более баллов.