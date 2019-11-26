В рамках второго этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины завершилось тестирование на общие способности и навыки, по результатам экзамена 769 прокуроров из 795 набрали необходимые 93 и более баллов, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Они будут допущены к следующему этапу - собеседованию с проверкой на добродетель и выполнением практического упражнения. По ее результатам кадровая комиссия примет решение об успешном или неуспешном прохождения аттестации прокурором», – отметили в ведомстве.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

4 ноября завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек (все данные на 5.11.2019).