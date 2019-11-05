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Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что к сдаче экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора были допущены 1083 прокурора Генеральной прокуратуры Украины, подавшие заявления надлежащей формы о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек (все данные на 5.11.2019). Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

23 октября началась сдача экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

Как сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов, почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.
ForUm

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