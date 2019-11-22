Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ, сообщает «Экономическая правда».

По данным издания, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.

По словам собеседника ЭП в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.

О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.

«Текста сейчас нет», - подчеркнул источник ЭП в правительстве.

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.

«....МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря», - написал Лещенко.

По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом «общественного интереса».

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Коломойского отменил решение о национализации. Кабмин, Нацбанк и «Приватбанк» сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября «Приватбанк» одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.