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Руководитель одного из главных департаментов Офиса президента Украины, задержанный сотрудниками НАБУ вечером 12 ноября, работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года.

Об этом сообщается на странице ОП в Facebook.

«Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», - заявили у Зеленского и порекомендовали обращаться за подробностями в НАБУ.

Бюро в свою очередь сообщает, что в результате проведения операции «под прикрытием» (негласных следственных розыскных действий) детективы задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу – экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

СМИ сообщили имя задержанной – это директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля.
ForUm

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