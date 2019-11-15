В пятницу, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которую подозревают в вымогательстве взятки в 300 тыс. долларов, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 576,3 тыс. гривен залога, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупцонной прокуратуры.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.

Также суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела – Николаю Пасальскому, уличенному в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за содействие в назначении на должность члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 768,4 млн гривен залога, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога размером более 4 млн 998 тыс. гривен.

Избрание меры пресечения еще одной подозреваемой по делу продолжается.

Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году Виктории Лесничой и других участников группировки.

13 ноября задержанным было сообщено о подозрении.