Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы Укрэксимбанка Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

Заседание в Печерском райсуде Киева по избранию меры пресечения началось около 14:00, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 16 ноября глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Перед этим СМИ сообщили о его похищении.

По мнению адвоката Гриценко, задержание было проведено без постановления суда с грубыми нарушениями закона без законных оснований.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.