Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии Украинской правде.
«Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство», - сказал он.
Жукович не назвал квалификации дела, отметив, что сообщит это позже.
Вместе с тем он уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.
Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».
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