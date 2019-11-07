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Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии Украинской правде.

«Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство», - сказал он.

Жукович не назвал квалификации дела, отметив, что сообщит это позже.

Вместе с тем он уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя». 
ForUm

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