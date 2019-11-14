В Книжной палате Украины им. Ивана Федорова открыли выставку «Пантелеимон Кулиш и дело перевода Священного Писания на украинский язык», на которой представлены раритетные украиноязычные издания книг Священного Писания из коллекции музея Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время открытия выставки была представлена уникальная коллекция произведений П. Кулиша - публицистических, литературных, драматических и поэтических произведений разных лет, экземпляры раритетных изданий Священного Писания, в переводе которых Кулиш принимал непосредственное участие.

«Евангелие от Луки» в переводе П. Кулиша, увидевшее свет в Вене в 1871 г. можно считать первым изданием Священного Писания на украинском языке. Кроме того, на выставке, помимо изданий произведений Кулиша представлены различные раритетные работы по переводу Священного Писания на украинский и другие языки мира, начиная со времен Крещения Украины-Руси», - отметила председатель Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик).

На выставке можно ознакомиться с украиноязычными изданиями Ветхого и Нового Заветов (1903), первыми Синодальными изданиями книг Нового Завета (1905 - 1907 ), Лондонским изданием Библии (1947.), а также экземплярами изданий Священного Писания на английском, греческом, немецком, румынском, русском, татарском, церковнославянском языках и латыни ХІХ-ХХ вв.; факсимильными изданиями Реймского Евангелия (ХІ в.), Остромирова Евангелия (1056), Христинопольского Апостола (ХІІ в.), Киевского Псалтыря (ХІV в.), Луцкого Евангелия (1354), Пересопницкого Евангелия (1556).

Также в экспозиции представлены миниатюрные издания :«Четвероевангелие» (Москва, Синодальная типография, 1915 г.), «Евангелие от Марка» (1907 г.), Иерусалимское издание Библии английском языке (ХХ в.); раритетные издания богослужебных книг.

«На этой выставке мы можем прикоснуться, привлекая свою душу, к вдохновенным страницам церковной истории, перелистывая страницы раритетных изданий Библии и Евангелия», - отметила матушка Серафима, добавив, что все экспонаты выставки можно брать в руки.