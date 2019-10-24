Национальный банк ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году.
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, передает «Экономическая правда».
«Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получения транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша», - подчеркнул Смолий.
Напомним, первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что новая программа расширенного финансирования Международного валютного фонда предусматривает в качестве условий для Украины принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.
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