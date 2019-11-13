Лидера Радикальной партии Олега Ляшко вызывают в прокуратуру по делу о драке с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

«Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле предателя Геруса. Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки бориспольскому райпрокурору», - написал Ляшко в Facebook.

Политик заявил, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела, «за борьбу против российской агрессии на энергорынке».

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине.