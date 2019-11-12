Не так давно в самом сердце Киева состоялось открытие магазина украинских дизайнеров Emmelie Family.

Среди именитых гостей была и телеведущая «Интера», Миссис Вселенная 2016, певица, модель, мать двоих прекрасных детей и просто прекрасная девушка Ольга Торнер.

Об этом пишет From-ua со ссылкой на Голос.

Шоурум находится по адресу Шота Руставели, 21. Первый Emmelie Family открылся в Харькове, а еще 2 новых пространства теперь успешно существуют в Киеве.

Ольга является давним сторонником бренда всегда с радостью принимает участия во всех презентациях и перфомансах дизайнерского дома Emmelie Family.

Прекрасное настроение гостям вечера обеспечила диджей Яна Кензировская.

Гости стали частью громкого праздника и присоединились к благотворительной акции: каждый желающий мог принести с собой пару отслужившей обуви, которая передастся на благотворительность, и обменять ее на скидку -25%.