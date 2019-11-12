Не так давно в самом сердце Киева состоялось открытие магазина украинских дизайнеров Emmelie Family.
Среди именитых гостей была и телеведущая «Интера», Миссис Вселенная 2016, певица, модель, мать двоих прекрасных детей и просто прекрасная девушка Ольга Торнер.
Об этом пишет From-ua со ссылкой на Голос.
Шоурум находится по адресу Шота Руставели, 21. Первый Emmelie Family открылся в Харькове, а еще 2 новых пространства теперь успешно существуют в Киеве.
Ольга является давним сторонником бренда всегда с радостью принимает участия во всех презентациях и перфомансах дизайнерского дома Emmelie Family.
Прекрасное настроение гостям вечера обеспечила диджей Яна Кензировская.
Гости стали частью громкого праздника и присоединились к благотворительной акции: каждый желающий мог принести с собой пару отслужившей обуви, которая передастся на благотворительность, и обменять ее на скидку -25%.
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