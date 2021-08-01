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Торжества ко Дню Крещения Руси в прямом эфире на украинских телеканалах смотрели около 3 млн человек по всей Украине.

Фото: inter.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на inter.ua, прямая трансляция молебна на Владимирской горке и Великого крестного хода 27 июля прошла на каналах «Интер», «Украина 24», «Наш» с суммарной долей 8,0% по всеукраинской аудитории 18+, ее посмотрели 1,5 млн зрителей в Украине. 

28 июля «Интер» продолжил трансляцию событий, посвященных Дню Крещения Руси. В утреннем эфире документальный проект «Святитель Иоанн. Возвращение домой» собрал долю 5,8% по всеукраинской аудитории, а в 08.00 на канале в прямом эфире прошла Божественная литургия из Святой Успенской Киево-Печерской лавры. Также включения из Киево-Печерской лавры транслировали каналы «Наш» и «Украина 24». Суммарная доля трансляции на украинских каналах по аудитории 18+ (Украина) составила 7,9%. Ее смотрели 1,1 млн украинцев.

Кроме того, более 300 тысяч человек посмотрели интернет-трансляции на сайте inter.ua, официальном YouTube-канале и Facebook-странице «Интера».

«Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры сами люди называют великим. Великим не потому, что в нем принимают участие сотни тысяч человек. А потому, что это событие очень величественное, как и эта молитва, которая объединяет такое количество верующих. Эта молитва о мире, о любви и спасении всех человеческих душ – это то, что держит мир, страну, что утверждает бытие как каждой семьи, так и всего государства в целом. Без молитвы уже давно не существовало бы этого мира. Потому что долготерпение Божие, несмотря на грехи и беззакония, дает возможность существовать именно потому, что праведники молятся Богу за весь мир», – сказал во время трансляции глава Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Как сообщалось, в Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих.
ForUm

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