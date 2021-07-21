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Телеканал «Интер» проведет в прямом эфире трансляции праздничных мероприятий Украинской Православной Церкви в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Фото: Интер

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук телеканала, 27 июля состоится прямая трансляция молебна на Владимирской горке и Всеукраинского крестного хода, а 28 июля богослужения из Киево-Печерской лавры.

Начало трансляции 27 июля в 13.00 с прямого эфира торжественного благодарственного молебна на Владимирской горке в Киеве, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви. 

После «Интер» покажет Всеукраинский крестный ход от места молебна в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, который пройдет с чудотворными иконами, привезенными из разных регионов Украины.

28 июля телеканал покажет Божественную литургию, которая пройдет перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Начало в 9.00.
ForUm

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