Бывший представитель президента в Кабинете Министров, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отрицает связь между своим увольнением и дракой с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

«С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняю функции представителя президента в Кабмине. Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно- конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело», - написал он в Facebook.

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

11 ноября Зеленский уволил Геруса.